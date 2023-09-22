Мишустин: правительство завершает подготовку проекта бюджета на новую трехлетку

Глава кабмина РФ рассказал о работе над финальной версией документа.

Российское правительство завершает подготовку проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период с 2025 по 2026 года. Соответствующее заявление сделал председатель кабмина Михаил Мишустин. Чиновник отметил перед коллегами на оперативном заседании, что после финального рассмотрения властями в парламент будет направлен проект документа, а также прогноз социально-экономического развития, бюджеты двух государственных внебюджетных фондов. Специалист пояснил, что над главным финансовым проектом велась на фоне усиления глобальных дисбалансов. Работа ведется при сохранении внешнего давления и санкций недружественных стран. По мнению премьера, благодаря реализации поручений главы государства и гибкому изменению нормативной базы, правительству в координации с Центробанком удалось нивелировать многие внешние угрозы.

Постарались принять выверенные и, я бы сказал, оптимальные решения. Прежде всего гарантировать четкое выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, на что обратил особое внимание глава государства. Хочу сказать, что ни одно из них не осталось без соответствующего финансового обеспечения. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В текущем году наблюдается переход отечественной экономической системы к устойчивому росту, вопреки прогнозам западных экспертов. По предварительной оценке Минэкономразвития, за последние семь месяцев ВВП страны увеличился больше чем на два процента. Таким результатам способствуют рост обрабатывающей промышленности, перестройка транспортно-логистических связей и повышение инвестиционной активности в первой половине года. Лидер кабинета министров уточнил, что в правительственном документе предусмотрено дальнейшее развитие экономики предложения с упором на потенциал страны и ее ресурсы. Решения помогут добиться стабильного роста. При этом основными драйверами для системы станут инвестиционная и потребительская активность, расширение обрабатывающих производств.

Мишустин призвал снабжать лекарствами новые регионы России так же, как и всю страну.

Фото и видео: Правительство России