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Мишустин призвал снабжать лекарствами новые регионы России так же, как и всю страну

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Глава кабмина дал поручение руководителю Росздравнадзора.

Мишустин призвал снабжать лекарствами и медицинскими препаратами новые регионы России (Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области)  так же, как и всю остальную страну. Соответствующее заявление председатель российского правительства сделал в рамках рабочей встречи с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.

Росздравнадзор активно работает в новых регионах. Но здесь очень важен вопрос снабжения аптек. У жителей этих субъектов должна быть возможность купить качественные лекарства в аптеках и иметь такой же точно доступ.

Михаил Мишустин, глава кабмина РФ

Мишустин призвал следить за качеством производимых в России лекарств.

Фото и видео: Правительство России

Теги: алла самойлова, михаил мишустин, новые регионы, росздравнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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