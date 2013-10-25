Мишустин призвал снабжать лекарствами новые регионы России так же, как и всю страну

Глава кабмина дал поручение руководителю Росздравнадзора.

Мишустин призвал снабжать лекарствами и медицинскими препаратами новые регионы России (Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области) так же, как и всю остальную страну. Соответствующее заявление председатель российского правительства сделал в рамках рабочей встречи с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.

Росздравнадзор активно работает в новых регионах. Но здесь очень важен вопрос снабжения аптек. У жителей этих субъектов должна быть возможность купить качественные лекарства в аптеках и иметь такой же точно доступ. Михаил Мишустин, глава кабмина РФ

Мишустин призвал следить за качеством производимых в России лекарств.

Фото и видео: Правительство России