Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал следить за качеством производимых в России лекарств. Чиновник пояснил, что присутствующие на отечественном рынке медицинские препараты должны быть безопасными и эффективными. Такое мнение эксперт высказал в ходе рабочей встречи с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.
Импортозамещение, производство лекарственных препаратов в России, конечно, нуждается в контроле. В первую очередь - чтобы качество этих препаратов было соответствующим.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
В Росздравнадзоре сообщили, что около 80% жизненно важных лекарств производят в РФ.
Фото и видео: Правительство России
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