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Мишустин призвал следить за качеством производимых в России лекарств

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Глава кабмина РФ встретился с главой Росздравнадзора страны.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал следить за качеством производимых в России лекарств. Чиновник пояснил, что присутствующие на отечественном рынке медицинские  препараты должны быть безопасными и эффективными. Такое мнение эксперт высказал в ходе рабочей встречи с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.

Импортозамещение, производство лекарственных препаратов в России, конечно, нуждается в контроле. В первую очередь - чтобы качество этих препаратов было соответствующим.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В Росздравнадзоре сообщили, что около 80% жизненно важных лекарств производят в РФ.

Фото и видео: Правительство России

Теги: алла самойлова, лекарства, михаил мишустин, росздравнадзор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

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