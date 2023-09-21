В Росздравнадзоре сообщили, что около 80% жизненно важных лекарств производят в РФ

Алла Самойлова зачитала доклад перед главой кабмина России.

В Росздравнадзоре сообщили о том, что порядка 80% жизненно важных лекарств производят на территории России. В профильном ведомстве уточнили, что такими препаратами страна обеспечивает порядка девяти миллионов льготников. Соответствующее заявление сделала глава ведомства Алла Самойлова в ходе рабочей встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

Порядка 80% из всего перечня ЖНВЛП - это препараты российского производства. Именно на эти препараты мы контролируем цены и в аптечном сегменте, чтобы были доступны лекарственные препараты, и для населения, которое покупают их в амбулаторном сегменте. Алла Самойлова, глава Росздравнадзора

Чиновница добавила, что за последние годы доля отечественных препаратов в списке ЖНВЛП увеличилась практически на 20%. За последние четыре года в ведомстве начинали где-то с 50-60%, то на сегодняшний день показатель достиг 80%.

Росздравнадзор: качество ввозимых в РФ лекарств гарантировано.

Фото и видео: Правительство России