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В Росздравнадзоре сообщили, что около 80% жизненно важных лекарств производят в РФ

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Алла Самойлова зачитала доклад перед главой кабмина России.

В Росздравнадзоре сообщили о том, что порядка  80% жизненно важных лекарств производят на территории России. В профильном ведомстве уточнили, что такими препаратами страна обеспечивает порядка девяти миллионов льготников. Соответствующее заявление сделала глава ведомства Алла Самойлова в ходе рабочей встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

Порядка 80%  из всего перечня ЖНВЛП - это препараты российского производства. Именно на эти препараты мы контролируем цены и в аптечном сегменте, чтобы были доступны лекарственные препараты, и для населения, которое покупают их в амбулаторном сегменте.

Алла Самойлова, глава Росздравнадзора

Чиновница добавила, что за последние годы доля отечественных препаратов в списке ЖНВЛП увеличилась практически на 20%. За последние четыре года в ведомстве начинали где-то с 50-60%, то на сегодняшний день показатель достиг 80%.

Росздравнадзор: качество ввозимых в РФ лекарств гарантировано.

Фото и видео: Правительство России

Теги: алла самойлова, жизненно важные препараты, кабмин, лекарства, росздравнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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