Росздравнадзор: качество ввозимых в РФ лекарств гарантировано

Алла Самойлова пояснила, где и как проверяются отправленные в РФ препараты.

Росздравнадзор заявил о том, что качество ввозимых на территорию страны лекарственных препаратов гарантировано. Такой информацией с премьер-министром Михаилом Мишустиным поделилась глава профильного надзорного ведомства Алла Самойлова. Чиновница заметила, что говорит в том числе и о незарегистрированных препаратов в иностранных упаковках.

Мы гарантируем, что ни один лекарственный препарат не будет допущен на российский рынок, если он не пройдет контроль качества, а возможности ввоза на сегодняшний день есть. Алла Самойлова, глава Росздравнадзора

Эксперт пояснила, что процедуры регламентированы теми антикризисными правительственными решениями, которые на сегодняшний день приняты. Качество лекарств проверяет сеть из 13 лабораторных комплексов, которые расположены практически во всех округах страны. Там обрабатываются практически все образцы поставляемых серий.

Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах.

Фото и видео: Правительство России