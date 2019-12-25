Глава кабмина принял с докладом Аллу Самойлову из Росздравнадзора.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах страны, который зафиксирован в прошлом месяце. Такой факт чиновник констатировал во время рабочей встречи с главой Росздравнадзора Анной Самойловой.

И знаю, что в ряде регионов возникли сложности с приобретением лекарств в шаговой доступности, хотя запасы в регионах лекарственных средств были достаточны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров напомнил коллеге о поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить достаточный ассортимент лекарств и медикаментов для граждан.

Глава Росздравнадзора лично проверит обеспечение регионов лекарствами.

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