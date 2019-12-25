  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах
Сегодня, 11:55
33
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах

0 0

Глава кабмина принял с докладом Аллу Самойлову из Росздравнадзора.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах страны, который зафиксирован в прошлом месяце. Такой факт чиновник констатировал во время рабочей встречи с главой Росздравнадзора Анной Самойловой. 

И знаю, что в ряде регионов возникли сложности с приобретением лекарств в шаговой доступности, хотя запасы в регионах лекарственных средств были достаточны.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров напомнил коллеге о поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить достаточный ассортимент лекарств и медикаментов для граждан.

Глава Росздравнадзора лично проверит обеспечение регионов лекарствами.

Фото и видео:
 

Теги: алла самойлова, лекарства, михаил мишустин, регионы, росздравнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии