Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал об ажиотажном спросе на лекарства в регионах страны, который зафиксирован в прошлом месяце. Такой факт чиновник констатировал во время рабочей встречи с главой Росздравнадзора Анной Самойловой.
И знаю, что в ряде регионов возникли сложности с приобретением лекарств в шаговой доступности, хотя запасы в регионах лекарственных средств были достаточны.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Руководитель кабинета министров напомнил коллеге о поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить достаточный ассортимент лекарств и медикаментов для граждан.
Глава Росздравнадзора лично проверит обеспечение регионов лекарствами.
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