Алла Самойлова рассказала о проверках движения препаратов по РФ.

Глава Росздравнадзора лично проверит обеспечение регионов лекарствами. Такое обещание чиновница Алла Самойлова дала премьер-министру Михаилу Мишустину во время рабочей встречи в правительстве. Он принял с докладом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Она приняла во внимание просьбу премьера о необходимости проверки соответствия требованиям по качеству лекарственных препаратов и медикаментов.

Просьба под личный контроль поставить…Ну и конечно же, надо контролировать и соответствие препаратов требованиям безопасности, требованиям качества. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров напомнил коллеге о работе единой информационной системы по мониторингу за движением лекарств. Подробности о функционировании проекта Самойлова предоставила в своем докладе.

Кабмин принял меры по сдерживанию цен на проезд в общественном транспорте.

Фото и видео: Правительство России