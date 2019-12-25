Глава Росздравнадзора лично проверит обеспечение регионов лекарствами. Такое обещание чиновница Алла Самойлова дала премьер-министру Михаилу Мишустину во время рабочей встречи в правительстве. Он принял с докладом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Она приняла во внимание просьбу премьера о необходимости проверки соответствия требованиям по качеству лекарственных препаратов и медикаментов.
Просьба под личный контроль поставить…Ну и конечно же, надо контролировать и соответствие препаратов требованиям безопасности, требованиям качества.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Глава кабинета министров напомнил коллеге о работе единой информационной системы по мониторингу за движением лекарств. Подробности о функционировании проекта Самойлова предоставила в своем докладе.
Кабмин принял меры по сдерживанию цен на проезд в общественном транспорте.
Фото и видео: Правительство России
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