Кабмин принял меры по сдерживанию цен на проезд в общественном транспорте

Михаил Мишустин призвал сделать маршруты более доступными и качественными для пассажиров.

Российское правительство приняло меры по сдерживанию роста цен на проезд в общественном транспорте. Соответствующее заявление сделал премьер-министр России в рамках заседания кабинета министров. По данным специалиста, перевозчики по стране будут ограничены в возможностях по уведомительному изменению маршрутов следования или их произвольного прекращения.

Мера позволит людям добираться до места назначения быстрее и комфортнее. И за ту плату, которая будет обоснована реальными издержками перевозчиков, а не искусственно созданным дефицитом мест. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер подчеркнул, что постановление кабмина направлено на государственную поддержку пассажиров, которым приходится тратить лишнее время на дорогу, а также переплачивать за проезд из-за необходимости совершения пересадок до конечного пункта. Михаил Мишустин призвал региональных глав отслеживать доступность маршрутов для граждан, а также за качеством общественных перевозок. В случае ухудшения ситуации кабмин рассчитывает на допуск на транспортные линии новых предпринимателей. Это позволит большему числу граждан начать свой бизнес и позитивно скажется на конкуренции за пассажиров.

Мишустин: Господдержка позволит водоканалам быстрее подготовиться к зимнему сезону.

Фото и видео: Правительство России

