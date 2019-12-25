Мишустин: Господдержка позволит водоканалам быстрее подготовиться к зимнему сезону

Глава кабмина рассказал средствах, выделяемых на работу водоканалов.

Государственная поддержка позволит региональным водоканалам быстрее подготовиться к зимнему сезону, а также обеспечить для потребителей бесперебойное снабжение горячей и холодной водой. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках правительственного заседания премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что по действующим требованиям законов водоканалы могут тратить на свою операционную деятельность только половину от суммы выплат абонентов по негативному воздействию на функционирование системы водоотведения.

Предлагается до конца года снять это ограничение. И разрешить им использовать весь объем таких платежей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер считает, что данное постановление кабинета министров позволит для водоканалов уменьшить риски срыва планов по ремонту инфраструктуры до начала отопительного периода, а также увеличить финансирование ремонтных программ. Мишустин заметил позитивный момент в снижении дефицита денежных средств на покрытие кассовых разрывов.

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Фото и видео: Правительство России