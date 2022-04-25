Власти рассказали, какие лагеря подключат к программе детского кешбэка

Дмитрий Чернышенко подвел итоги работы госпрограммы.

Власти рассказали, какие лагеря подключат к программе детского туристического кэшбека. Информацией с коллегами на правительственном оперативном совещании поделился российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По данным специалиста, количество учреждений, подключенных к государственной программе, возрастет до 1,8 тысячи. По просьбам родителей и общественных движений в 2022 году чиновники впервые включили в реестр палаточные лагеря.

Отмечу, что в прошлом году в программе участвовало более 1,5 тысячи лагерей – это около 70 процентов от их общего числа. В этом году прогнозируем увеличение количества детских лагерей, участвующих в программе, до 1,8 тысячи. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил Дмитрия Чернышенко взять ход реализации программы под личный контроль, чтобы организация летнего отдыха для детей была хорошо проведена.

Вице-премьер РФ добавил, что туристическим взрослым кэшбеком на текущий момент воспользовались примерно 2,5 миллиона путешественников. Из них порядка 500 тысяч человек - за последнюю неделю. В общей сложности государство вернуло людям почти 8,5 миллиарда рублей при общем объеме турпродаж в 44 млрд рублей.

Мишустин: Россия обеспечивает себя овощами на 87%.

Фото и видео: Правительство России