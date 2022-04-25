Глава кабмина рассказал о новых мерах поддержки аграриев.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что Россия обеспечивает себя овощами на 87%. Соответствующей информацией руководитель кабинета министров поделился в рамках очередного заседания с коллегами. Он подчеркнул, что отечественным аграриям чиновники возместят все затраты, необходимые для выращивания овощей и строительства теплиц. Власти страны призвали представителей сельскохозяйственной отрасли нарастить объемы производства продукции. По результатам прошлого года продовольственный рынок в страны был обеспечен картофелем, выращенным на территории РФ, на 90%.

Рассчитываем, что принятые правительством решения не только помогут аграриям увеличить производство, но и обеспечат российским потребителям широкий выбор качественных продуктов по доступным ценам. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин России расширил правила предоставления региональных субсидий. С 2023 года на государственную поддержку смогут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса, а также владельцы личных подсобных хозяйств, занимающихся внедрением агротехнологий как на открытом грунте, так и в теплицах. Также на финансирование может рассчитывать агробизнес, который создает или модернизирует хранилища для овощей. В этом случае государство возместит 25% от стоимости работ.

Губернатор Николаевской области приговорил каждого поддержавшего Россию украинца.

Фото и видео: Правительство России