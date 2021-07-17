Губернатор Николаевской области приговорил каждого поддержавшего Россию украинца

Виталий Ким заметил, что нельзя запрещать гражданам "расправляться с предателями".

Губернатор Николаевской области в прямом эфире приговорил каждого поддержавшего Россию украинца. На телеканале "Украина-24" чиновник поддержал введение такого наказания как казнь в отношении граждан страны, которых киевский режим считает пророссийскими активистами. По мнению экспертов, своими словами гость программы признал существование на территории Украины специальной секретной службы, которая занимается отслеживанием инакомыслящего населения в социальных сетях. После этого представители ведомства казнят этих граждан без следственных мероприятий.

Будут расстреливать. Я не буду этого скрывать, так и будет. И мы не можем запретить людям расстреливать предателей, из-за которых гибнут наши люди. Виталий Ким, губернатор Николаевской области

Эксперт добавил, что телефоны подозреваемых прослушиваются. Ким уточнил, что на территории Херсона был расстрелян пророссийский блогер. Чиновник заметил, что это говорит о том, что в регионе работают местные партизаны, которые работают над ликвидацией изменников страны. Губернатор полагает, что власти не могут запрещать людям "расстреливать предателей".

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт

