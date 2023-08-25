Украинский пленный признался в убийстве мирных жителей Николаевской области

Александр Шостак рассказал о том, как себя ведут солдаты ВСУ с мирными жителями.

Вооруженные силы Украины занимались тем, что грабили дома и убивали мирных жителей села Лиманы в Николаевской области. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал военнопленный Александр Шостак. Мужчина признался, что говорит не о единичном случае. Он заметил, что на счету его и сослуживцев записано несколько военных преступлений.

Мы решили нажиться и пошли в дом. Не ожидали, что там будут живые люди. Но по указу нашего руководства, если мы что-то хотели сделать, не нужно было оставлять свидетелей. Когда мы грузили, в доме оказались двое пожилых людей. Мы их убили. Александр Шостак, солдат ВСУ

Мужчина пояснил, что различные противоправные действия со стороны ВСУ вызывали недовольства среди жителей села. Во время раздачи гуманитарной помощи граждане обратились к командирам с претензиями к поведению украинских солдат, но в ответ на это людям в грубой форме было приказано разойтись. После этого в камандира прилетел камень или бутылка. Тогда военнослужащий отдал приказ стрелять по мирному населению. Жертвами трагедии стали пятеро, а остальные смоги убежать.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости