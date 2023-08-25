Бойцы ЦВО получили государственные награды на передовой

Шестеро штурмовиков получили Орден Мужества.

Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Украине получили государственные награды. Торжественная церемония состоялась на линии соприкосновения на краснолиманском направлении. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что орден Мужества получили шестеро представителей ЦВО.

Штурмовики были представлены к высоким государственным наградам: орден Мужества, медаль "За отвагу", также от командующего группировки войск "Центр" были вручены ценные подарки в виде наручных часов. Парни все достойные. Парни выполняют свой долг, делают нашу победу ближе. военнослужащий с позывным "Ангара"

Мероприятие в честь отличившихся в ходе выполнения боевых задач состоялось в соответствии с решением верховного главнокомандующего.

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Фото и видео: Минобороны России