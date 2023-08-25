  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:30
171
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Бойцы ЦВО получили государственные награды на передовой

0 0

Шестеро штурмовиков получили Орден Мужества.

Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Украине получили государственные награды. Торжественная церемония состоялась на линии соприкосновения на краснолиманском направлении. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что орден Мужества получили шестеро представителей ЦВО.

Штурмовики были представлены к высоким государственным наградам: орден Мужества, медаль "За отвагу", также от командующего группировки войск "Центр" были вручены ценные подарки в виде наручных часов. Парни все достойные. Парни выполняют свой долг, делают нашу победу ближе.

военнослужащий с позывным "Ангара"

Мероприятие в честь отличившихся в ходе выполнения боевых задач состоялось в соответствии с решением верховного главнокомандующего.

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ в районе Урожайного в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: госнаграда, краснолиманское направление, минобороны, орден мужества, цво, центральный военный округ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии