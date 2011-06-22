Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка Вооруженных сил России при поддержке авиации и артиллерии за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции смогли ликвидировать склад боеприпасов, опорный пункт и автомобиль с боевиками Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 августа рассказал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт добавил, что дополнительно отечественный дрон поразил БТР с пехотой противника.

Передовыми подразделениями совершено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Поражены два пункта временной дислокации ВСУ, уничтожен склад боеприпасов, опорный пункт, автомобиль с боевиками, поражены скопления живой силы. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Специалист уточнил, что военнослужащие проявляют мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач на СВО. В качестве примера Олег Чехов привел работу командира отделения мотострелковой бригады, сержанта Александр Казаченко. Боец в составе наблюдательного поста выполнял задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления. Несмотря на осколочное ранение, мужчина продолжил руководить группой своего подразделения.

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Фото и видео: Минобороны России