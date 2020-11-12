Минобороны: российские ПВО сбили 42 украинских беспилотника

Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Бепилотники обнаружены в районах населенных пунктов Кудряшовка, Лисичанск, Шишково (ЛНР), Горловка, Никольское, Артемовск, Берестовое, Ключевое (ДНР), Пологи, Токмак (Запорожская область), Доброполье (Херсонская область) и Таволжанка. Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ.

Видео: Минобороны России