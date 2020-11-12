Минобороны: российские ПВО сбили 42 украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Бепилотники обнаружены в районах населенных пунктов Кудряшовка, Лисичанск, Шишково (ЛНР), Горловка, Никольское, Артемовск, Берестовое, Ключевое (ДНР), Пологи, Токмак (Запорожская область), Доброполье (Херсонская область) и Таволжанка. Также российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ.
Видео: Минобороны России
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