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ВС РФ ударили по бронетанковому заводу в Николаеве

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В МО РФ рассказали о выполнении боевой задачи на СВО.

Российские Вооруженные силы нанесли воздушный удар пятью ракетами по цехам бронетанкового завода, расположенного на территории украинского города Николаев. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы российского министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что было уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков противника. Дополнительно действия ВС РФ позволили остановить на местном предприятии производство и ремонт. 

Минобороны опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара с применением пяти ракет по бронетанковому заводу в городе Николаеве. В результате удара поражено пять промзданий предприятия.

пресс-служба Минобороны РФ

Сконструированный бойцом роботизированный ПТРК "Фагот" поразил позиции ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, николаевская область, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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