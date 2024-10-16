ВС РФ ударили по бронетанковому заводу в Николаеве

В МО РФ рассказали о выполнении боевой задачи на СВО.

Российские Вооруженные силы нанесли воздушный удар пятью ракетами по цехам бронетанкового завода, расположенного на территории украинского города Николаев. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы российского министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что было уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков противника. Дополнительно действия ВС РФ позволили остановить на местном предприятии производство и ремонт.

Минобороны опубликовало кадры объективного контроля ракетного удара с применением пяти ракет по бронетанковому заводу в городе Николаеве. В результате удара поражено пять промзданий предприятия. пресс-служба Минобороны РФ

Сконструированный бойцом роботизированный ПТРК "Фагот" поразил позиции ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России