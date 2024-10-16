"Днепр" выполнил боевую задачу на ореховском направлении СВО.

Российский оператор из роботизированного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки войск "Днепр" поразил позиции армии киевского режима, размещенные севернее населенного пункта Работино, на ореховском направлении специальной военной операции в Запорожской области. Такой ПТРК сконструировал один из бойцов. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы российского министерства по обороне страны. Изначально представители подразделения приблизились к позициям ВСУ, а следующей задачей было при поддержке ПТРК и FPV-дронов найти и обезвредить артиллерию и позиции противника.

Ракеты комплекса пробивают хорошо укрепленные блиндажи. В окопах враг установил защиту от управляемых снарядов, но она им не помогла. пресс-служба Минобороны РФ

омандир батареи ПТРК с позывным "Турист" уточнил прессе, что военнослужащие успешно вышли на человека, который сконструировал с нуля комплекс и создал модель. Сначала процесс происходил на компьютере, а затем - воплощена в жизнь.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Фото и видео: Минобороны России