Российский оператор из роботизированного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки войск "Днепр" поразил позиции армии киевского режима, размещенные севернее населенного пункта Работино, на ореховском направлении специальной военной операции в Запорожской области. Такой ПТРК сконструировал один из бойцов. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы российского министерства по обороне страны. Изначально представители подразделения приблизились к позициям ВСУ, а следующей задачей было при поддержке ПТРК и FPV-дронов найти и обезвредить артиллерию и позиции противника.
Ракеты комплекса пробивают хорошо укрепленные блиндажи. В окопах враг установил защиту от управляемых снарядов, но она им не помогла.
пресс-служба Минобороны РФ
омандир батареи ПТРК с позывным "Турист" уточнил прессе, что военнослужащие успешно вышли на человека, который сконструировал с нуля комплекс и создал модель. Сначала процесс происходил на компьютере, а затем - воплощена в жизнь.
Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.
Фото и видео: Минобороны России
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