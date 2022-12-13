У молодежи Ленинградской области есть возможность получить до 200 тысяч рублей на творческий проект

В конкурсе – 7 номинаций. По каждой номинации будут определены 3 победителя. Заявку нужно отправить до 2 мая.

У молодежи Ленинградской области (14-35 лет) есть возможность получить до 200 тысяч рублей на творческий проект. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Молодые жители региона могут принять участие в конкурсе губернатора Ленинградской области по поддержке молодежных инициатив. На конкурс можно подать только одну заявку, которую необходимо направить до 2 мая на электронную почту комитета по молодежной политике Ленобласти omplo@lenreg.ru в формате PDF. Обязательное условие – кандидаты должны уже реализовывать или планировать реализацию своих проектов в этом году на территории Ленинградской области.

В конкурсе – 7 номинаций. По каждой номинации будут определены 3 победителя. Автор, чей проект займет 1 место, получит 200 тысяч рублей, за второе место – 100 тысяч рублей, за третье место – 50 тысяч рублей.

На победу в конкурсе могут претендовать проекты, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей молодежи, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, уважение к отечественной истории, национальным традициям народов России, инициативы, содействующие образованию молодежи, их научной, научно-технической деятельности, формированию общественных пространств и комфортной городской среды, а также проекты по экологии, патриотизму, поддержке молодых семей.

Фото: администрация Ленобласти