Дочь умершего от рака онколога Павленко решила пойти по стопам отца

Девушка выступит с докладом по онкологии в двух университетах.

Дочь онколога Андрея Павленко Софья решила продолжить дело отца: 15-летняя девушка готовится выступить с докладом по теме онкологии в институте имени Алмазова и СПбГУ. Выступление состоится в апреле. Об этом рассказала мать Софьи и супруга скончавшегося врача Анна Павленко на своей странице в Facebook.

Женщина поблагодарила неравнодушных людей за денежную помощь, о которой незадолго до смерти просил сам онколог, и отметила, что откладывает средства на образование детей: их в семье Павленко трое.

Онколог Андрей Павленко ушел из жизни в минувшем январе после года борьбы с раком желудка. Врач работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Петербурге и, узнав о страшном диагнозе, вел дневник и подкаст в проекте "Такие дела", в котором представлял стороны медика и пациента сразу. Онколог продолжал поддерживать аналогично больных людей и призвал не опускать руки, несмотря на его победившую болезнь. Также за несколько дней до смерти Павленко анонсировал создание грантов для медиапроектов, рассказывающих об онкозаболеваниях

Ранее на портале Change.org появилась петиция с просьбой наградить врача Павленко.

Фото: Андрей Павленко / Facebook