На портале Change.org появилась петиция с просьбой наградить врача Павленко

На портале Change.org появилась петиция, адресованная президенту Владимиру Путину, с просьбой наградить правительственной наградой врача-окнолога Андрея Павленко, которого не стало почти месяц назад.
Подписавшиеся считают, что Павленко достоин награды за подвиг, который он совершил: несмотря на борьбу с раком и плохое самочувствие, врач даже после операции продолжал спасать жизни своих пациентов.
Напомним, что 1 февраля открылся прием заявок на грант имени Андрея Павленко.
Ранее мы писали, что пять самолетов ВКС с военными медиками эвакуируют россиян из КНР.
Фото: instagram.com/dr.pavlenko_cancerfund
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