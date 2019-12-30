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На портале Change.org появилась петиция с просьбой наградить врача Павленко
Сегодня, 20:29
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arteliseev

На портале Change.org появилась петиция с просьбой наградить врача Павленко

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Петицию подписали 3 370 человек.

На портале Change.org появилась петиция, адресованная президенту Владимиру Путину, с просьбой наградить правительственной наградой врача-окнолога Андрея Павленко, которого не стало почти месяц назад.

Подписавшиеся считают, что Павленко достоин награды за подвиг, который он совершил: несмотря на борьбу с раком и плохое самочувствие, врач даже после операции продолжал спасать жизни своих пациентов. 

Напомним, что 1 февраля открылся прием заявок на грант имени Андрея Павленко. 

Ранее мы писали, что пять самолетов ВКС с военными медиками эвакуируют россиян из КНР.

Фото: instagram.com/dr.pavlenko_cancerfund

Теги: андрей павленко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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