На портале Change.org появилась петиция с просьбой наградить врача Павленко

Петицию подписали 3 370 человек.

На портале Change.org появилась петиция, адресованная президенту Владимиру Путину, с просьбой наградить правительственной наградой врача-окнолога Андрея Павленко, которого не стало почти месяц назад.

Подписавшиеся считают, что Павленко достоин награды за подвиг, который он совершил: несмотря на борьбу с раком и плохое самочувствие, врач даже после операции продолжал спасать жизни своих пациентов.

Напомним, что 1 февраля открылся прием заявок на грант имени Андрея Павленко.

Ранее мы писали, что пять самолетов ВКС с военными медиками эвакуируют россиян из КНР.

Фото: instagram.com/dr.pavlenko_cancerfund