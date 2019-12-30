Открыт прием заявок на грант имени Андрея Павленко

Самую большую сумму гранта готовы предложить за создание мультимедийных спецпроектов — 240 тысяч рублей.

Прием заявок на грант имени Андрея Павленко стартовал 1 февраля. Суммарно журналисты поделят между собой 710 тысяч рублей, указывается на сайте проекта. В каждом отдельном случае грант отличается.

Журналисты должны будут подготовить материал за 90 дней с момента получения финансирования. Победителя будут выбирать по 6 критериям: соответствие заявки целям программы и конкурса, актуальность предлагаемой темы, возможность производства в указанные сроки в рамках предлагаемой сметы. Также редакционный совет гранта будет смотреть на наличие софинансирования , наличие партнера по публикации медиапроекта и на компетентность соискателя.

Напомним, что за неделю грант имени Андрея Павленко собрал более 21 тысячи долларов ежемесячных пожертвований. Сам врач-онколог боролся с раком желудка.

Ранее мы писали, что в РФ вступили в силу новые правила увольнения.

Фото: Instagram / dr.pavlenko_cancerfund