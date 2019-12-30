Средства, собранные на грант имени Андрея Павленко, пойдут на гранты журналистов

За неделю грант имени Андрея Павленко собрал более 21 тысячи долларов ежемесячных пожертвований.

Директор портала "Такие дела" Митя Алешковскй и руководитель отдела спецпроектов Сергей Карпов были приятно удивлены, узнав, сколько людей готовы поддержать грант Андрея Павленко.

Однако команда была поражена тому, как много пользователей соцсетей предлагали обратиться к нетрадиционной медицине: пить заряженную воду, больше улыбаться, пить зеленый чай. Алешковскй напомнил, что Павленко негативно относился к сторонникам альтернативной медицины.

"Он хотел трансформировать "Жизнь человека" из проекта про него самого в проект про онкологию в целом. Рассказывать о том, как люди борются с онкологией, без сложных научных терминов, понятно, четко, честно", - отметил Митя Алешковский.

По словам Сергея Карпова, первый грантовый конкурс для журналистов объявят в январе, фонд которого будет не менее 10 тысяч долларов. Два экспертных совета, состоящих из врачей, медицинских журналистов и редакторов будут распределять гранты и отвечать за состоятельность тем.

Соискателем может стать любой журналист, документалист, фотограф, который хочет говорить об онкологии что-то предметное и конкретное. Помимо этого, подать заявку на участие может целая редакция.

Судьба проекта и его дальнейшее развитие в самостоятельное просветительское медиа будет зависеть от патронов, которые поддерживают проект на Patreon.

Напомним, что 5 января умер врач-онколог Андрей Павленко, который боролся с болезнью и давал надежду людям.

Фото: "ВКонтакте" / "Жизнь человека"