Напомним, что Тальков был застрелен в 1991 году. Главным подозреваемым в деле был признан концертный директор Валерий Шляфман, которые незадолго до обвинений иммигрировал в Израиль.

Вдова Игоря Талькова подписала подписку о неразглашении в Следственном комитете. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Пока мне не очень понятно, как это произошло, но, насколько я знаю, маму пригласили прийти к следователю. Все, что мне известно, так это то, что с нее взяли подписку о неразглашении, а в остальном я знаю то же, что и все рассказал сын певца

Напомним, что в деле изменилась потерпевшая сторона. В связи со смертью мамы музыканта. Как сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, удовлетворено ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей. Расследование продолжается.

Вскоре, после допроса в качестве потерпевшей, Татьяне Тальковой будут предоставлены материалы дела для ознакомления.

Тальков был застрелен в 1991 году. Главным подозреваемым в деле был признан концертный директор Валерий Шляфман, которые незадолго до обвинений иммигрировал в Израиль. В 1993 году расследование было приостановлено в связи.

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Фото:игорь тальков/вк