СК в Петербурге просит о заочном аресте обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова

Обвиняемый живет в Израиле.

Следственный комитет Петербурга ходатайствует о том, чтобы обвиняемого в убийстве Игоря Талькова заключили под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ведомства.

Валерий Шляфман находится в международном розыске. В октябре прошлого года его уголовное дело переквалифицировали с "Убийства, совершенного по неосторожности" на "Убийство, покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей".

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" произошел конфикт между Игорем Малаховым, который представлял интересы одной из исполнительниц, с Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом. Они могли поссориться из-за очередности выступлений артистов. Шляфман выстрелил в Малахова, но попал в Талькова. Певец скончался на месте происшествия.

Сначала Шляфман активно препятствовал расследованию и представлял доказательства, которые бы говорили о том, что Талькова убил Малахов. В 1992 году он скрылся от органов следствия и уехал из Москвы в Украину. Позже переехал в Израиль, где и живет на данный момент.

Фото: Piter.TV