Глава Крыма Сергей Аксенов назвал врагов России "полезными идиотами"

Глава крымского полуострова Сергей Аксенов рассказал о становлении Крыма после воссоединения с Россией. По его словам, республике пришлось проделать колоссальную работу, включающую в себя установку новой финансовой системы и выдачу гражданам российских паспортов. Об этом подробнее он рассказал в интервью с ФБА "Экономика Сегодня".

"Часть проблем была связана с переходом на российское законодательство, с интеграцией Крыма в правовое и социально-экономическое пространство России. Все они решены успешно и в кратчайшие сроки. Это колоссальная работа – начиная с выстраивания в республике новой финансовой системы и заканчивая выдачей крымчанам российских паспортов.

Другую часть проблем породила инфраструктурная зависимость полуострова от Украины, которая сложилась в советские времена. Эту зависимость киевский режим использовал в качестве оружия против крымчан. Но Крым успешно преодолел последствия всех блокад – транспортной, экономической, энергетической, водной.

По Крымскому мосту с момента его открытия уже проехало более трех миллионов автомобилей. В конце текущего года будет открыто движение по новой трассе "Таврида" в двухполосном варианте. Новый терминал Международного аэропорта "Симферополь" за полгода работы принял около 4 миллионов пассажиров. После запуска в 2019 году железнодорожной части моста Крымский полуостров ничем не будет отличаться от регионов на материковой части нашей страны в плане транспортной доступности."

- Сергей Аксенов