Вашингтон решил закрыть тюрьму Гуантанамо

Американские власти решили закрыть исправительное учреждение и военно-морскую базу в заливе Гуантанамо на острове Куба. Об этом пишет сетевое издание "Лента.ру" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Точные сроки закрытия учреждения не называются.
У меня нет для вас графика. Как вы знаете, есть процесс, есть разные уровни процесса, но это остается нашей целью.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
В настоящее время в заключении в тюрьме находятся 39 заключенных, десять из них имеют право на репатриацию. Претендовать на пересмотр дел могут 17 человек.
Исправительное учреждение в Гуантанамо было создано в 2002 году при президенте Соединенных Штатов Джордже Буше – младшем.
Ранее мы сообщали, что Росийская православная церковь хочет забрать здание старых "Крестов" на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге.
Видео: Белый дом
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все