Вашингтон решил закрыть тюрьму Гуантанамо

Точные сроки закрытия учреждения не называются.

Американские власти решили закрыть исправительное учреждение и военно-морскую базу в заливе Гуантанамо на острове Куба. Об этом пишет сетевое издание "Лента.ру" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Точные сроки закрытия учреждения не называются.

У меня нет для вас графика. Как вы знаете, есть процесс, есть разные уровни процесса, но это остается нашей целью. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В настоящее время в заключении в тюрьме находятся 39 заключенных, десять из них имеют право на репатриацию. Претендовать на пересмотр дел могут 17 человек.

Исправительное учреждение в Гуантанамо было создано в 2002 году при президенте Соединенных Штатов Джордже Буше – младшем.

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