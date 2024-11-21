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Вашингтон хочет списать часть долга Киева, если Конгресс не будет против

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Мэттью Миллер сообщил о лазейке в законе США.

Американское внешнеполитическое ведомство хочет списать часть государственного долга киевского режима в том случае, если Конгресс США не будет против. Речь идет о сумме в 4,65 миллиарда долларов. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник добавил, что Белый дом предпринял шаги, предусмотренные местным законодательством, по решению данного вопросам.

Когда Конгресс в апреле одобрил выделение дополнительного финансирования, <...> это включало в себя положение, позволяющее нам предоставить экономическую помощь Украине в определенных объемах. И часть этой помощи была предоставлена в форме займов. 

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Говоря о том, как отреагирует федеральное правительство США в том случае, если законодатели выступят против предложения, Мэттью Миллер уточнил, что удивился бы подобному решению политиков.

Госдеп признал, что решение передать мины Киеву объясняется наступлением РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: госдеп, госдолг, конгресс, мэттью миллер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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