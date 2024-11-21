Госдеп признал, что решение передать мины Киеву объясняется наступлением РФ

Мэттью Миллер рассказал о причинах поставок ВСУ новых видов западного вооружения.

Решение американской администрации при президенте Джо Байдене передатьармии киевского режима противопехотные мины объясняется наступлением российских войск в зоне проведения специальной военной операции и является попыткой коллективного Запада помешать планам Москвы. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что Пентагон предоставляет Вооруженным силам Украины такие виды вооружений, которые учитывают "реальные события".

А реальные события, которые мы наблюдаем, это продвижение России, в особенности продвижение российской пехоты в восточной части Украины. Эти нестойкие противопехотные мины предназначены для того, чтобы помешать таким наступлениям пехоты. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Американское министерство по обороне ранее подтвердило, что администрация Белого дома санкционировала применение противопехотных мин на украинской территории. В профильном ведомстве уточнили, что речь ведется о так называемых нестойких минах,. Снаряды становятся инертными спустя некоторое время. По версии Мэттью Миллера, боеприпасы становятся инертными спустя максимум две недели после их установки.

Посольство США в Киеве возобновит работу 21 ноября.

Фото и видео: YouTube / Defense Now