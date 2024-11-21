Посольство США в Киеве возобновит работу 21 ноября

Американское посольство в Киеве возобновит свою работу с 21 ноября. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник напомнил, что к временному изменению режима работы дипломатического ведомства привело объявление тревоги со стороны местных властей в связи с возможной угрозой серьезного нападения на город.

Мы видели, как сегодня рано утром, в полночь по нашему времени, посольство объявило тревогу в связи с возможной угрозой серьезного нападения на Киев, к чему мы относимся очень серьезно. Завтра посольство вернется к нормальной работе. Я не могу вдаваться в подробности угрозы... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что говорит об обеспечении безопасности сотрудников дипломатической миссии на украинской территории. Он указал, что никто из представителей США не покидал страну и планируют отправиться наработу в посольство уже завтра.

США не назвали возможных ответственных за повреждение кабелей в Балтийском море.

Фото и видео: YouTube / Defense Now