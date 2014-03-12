США не назвали возможных ответственных за повреждение кабелей в Балтийском море

Мэттью Миллер прокомментировал инцидент с повреждением телекоммуникационного кабеля в Европе.

В американском внешнеполитическом ведомстве не берутся строить гипотезы о том, кто может стоять за повреждением подводных телекоммуникационных кабелей в акватории Балтийского моря. Дипломаты намерены дождаться результатов расследований. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник отреагировал на вопрос о том, связывались ли власти США инцидент с повреждением кабелей в Балтийском море с якобы проводимой Россией "гибридной войной". В профильном ведомстве уточнили, что администрация крайне озабочена приписываемыми Москве действиями в европейском регионе, а также на геополитической арене.

Но что касается конкретного инцидента, то мы видели эти сообщения. Как мы понимаем, ряд стран объявил о проведении расследований, и мы, несомненно, намерены дождаться их результатов, прежде чем высказываться на этот счет. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что руководитель верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель на пресс-конференции с журналистами, собранной по результатам встречи министров обороны ЕС заявил о том, что не может назвать ответственные лица за повреждение подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Эксперт не связывает проблему с решением Вашингтона и других стран коллективного Запада об отмене ограничений на удары западным дальнобойным оружие по территории России.

Госдеп сообщил, что США продолжат передавать Киеву разведданные.

Фото и видео: YouTube / Defense Now