Мэттью Миллер рассказал о готовности Госдепа помогать Украине и далее.

В американском внешнеполитическом ведомстве намерены продолжать снабжать действующий правящий режим Украины разведывательной информацией, необходимой местным властям для ведения боевых действий против России. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник прокомментировал высказывания российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова о непосредственном участии американской администрации в нанесении ракетных ударов по российской территории. В профильном ведомстве отказались говорить о том, задействованы ли военные специалисты из США при запусках тактических баллистических ракет ATACMS с Украины по РФ.

Но: делились ли США разведывательной информацией с Украиной? Абсолютно, мы это делали. Делились ли мы этой разведывательной информацией с Украиной, рассчитывая, что это улучшит ее действия на поле боя? Абсолютно. И мы продолжим заниматься этим. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер несколько раз в ходе мероприятия отказывался подтвердить, что лидер Белого дома Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины наносить удары американским оружием вглубь территории России. В Госдепе также отрицали, что помощник государственного секретаря по делам Западного полушария Брайан Николс признал этот факт в интервью бразильским СМИ.

Это было так воспринято. Могу вам сказать, что помощник госсекретаря говорил о нашем длинном послужном списке, состоящем из решений о поддержке Украины в ее борьбе. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / Defense Now