Госдеп: США не меняют расстановку ядерных сил после обновления доктрины РФ

Мэттью Миллер оценил правки в российскую ядерную доктрину.

В американском внешнеполитическом ведомстве не видит оснований для изменения расстановки собственных национальных ядерных сил в связи с новой редакцией Основ государственной политики России в сфере ядерного сдерживания. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник добавил, что после начала проведения специальной военной операции Москва пытается запугать и даже принудить за счет опасной риторики относительно ядерного оружия к различным шагам Киев и международных союзников Украины. В Госдепе уточнили, что ни НАТО, ни Белый дом не представляют ни какой угрозы для безопасности РФ.

Мы не видим никаких причин для изменения наших ядерных сил, но мы будем призывать Россию прекратить воинственную и безответственную риторику. К сожалению, я не удивлен заявлениями Кремля относительно публикации этой новой, пересмотренной ядерной доктрины. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп: ЦАХАЛ несет ответственность за нападения на колонны с гумпомощью в Газе.

Фото и видео: YouTube / Defense Now