Мэттью Миллер рассказал о проблемах на Ближнем Востоке.

Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) несет ответственность за случаи нападения на доставлявшие гуманитарную помощь в сектор Газа грузовики. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. иностранный чиновник прокомментировал СМИ случаи ограбления конвоев, которые везут гуманитарную помощь мирному палестинскому населению на Ближнем Востоке.

Нельзя окончательно решить эту проблему без прекращения войны и создания нового органа управления и безопасности в Газе, потому что проблема сейчас заключается в отсутствии органа управления. Именно поэтому мы продолжаем работать над созданием... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе уточнили, что американские и израильские должностные лица проведут консультации в начале декабря 2024 года по теме. Мероприятия будут организованы в рамках первой встречи специальной группы, созданной по просьбе Вашингтона для рассмотрения случаев причинения ущерба гражданскому населению в региональном конфликте. Власти США выявили около 500 потенциальных случаев причинения вреда мирным людям, находящимся в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года.

В Госдепе заявили, что дела команде Трампа передадут после подписания документов.

Фото и видео: YouTube / Defense Now