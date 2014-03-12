В Госдепе заявили, что дела команде Трампа передадут после подписания документов

Уходящая администрация при американском президенте -демократе Джо Байдене не может в полной мере вести процесс передачи дел до того момента, пока команда нового избранного президента Дональда Трампа не подпишет соответствующие меморандумы о взаимопонимании. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник добавил, что власти США намерены сделать все необходимое, чтобы успешно передать текущие дела. В частности, речь идет об информировании коллег о происходящих мировых событиях.

Существует юридический процесс, и он предусмотрен законодательством США, в частности, законом, который был принят в последние несколько лет для регулирования передачи власти, мирной передачи власти. Существует процесс, который должен быть завершен... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер указал на то, что что два дня назад государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с местным сенатором от штата Флорида, членом Республиканской партии Марко Рубио. Конгрессмен выдвинут Дональдом Трампом на должность руководителя Госдепа США.

В США сообщили об отсутствии контактов между Блинкеном и Лавровым на G20.

Фото и видео: YouTube / Defense Now