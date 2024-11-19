В США сообщили об отсутствии контактов между Блинкеном и Лавровым на G20

Мэттью Миллер кратко ответил на вероятные контакты , которые могли произойти Блинкена с главой МИД РФ.

В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили об отсутствии рабочих или личных контактов между государственным секретарем США Энтони Блинкеном и российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым на полях саммита G20 "Большой двадцатки"), организованной в Бразилии. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

Нет. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп не комментирует решения Европы об использовании Киевом дальнобойных ракет.

Фото и видео: YouTube / Defense Now