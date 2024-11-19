Мэттью Миллер не рассказал о влиянии Вашингтона на принятие решений по Украине в Лондоне и Париже.

В американском внешнеполитическом ведомстве отказались комментировать сообщения о том, что Вашингтон мог повлиять на партнеров из Великобритании и Франции при решении вопроса об использовании армией киевского режима западных дальнобойных баллистических ракет для нанесения ударов вглубь российской территории. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

Я, конечно, не будут говорить об этом от имени других стран. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее руководитель дипломатической службы и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация Белого дома сняла ограничения на удары американскими ракетами на расстояние до 300 километров вглубь территории России. Иностранец указал на то, что эта мера поддержки ВСУ обсуждалась на рабочей встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС, которые не приняли общего решения об отмене ограничений. Дипломаты постановили, что каждое государство в Евросоюзе должно решить для себя этот вопрос самостоятельно.

Госдеп настоял на выдаче США членов ХАМАС, если они находятся в Турции.

Фото и видео: YouTube / Defense Now