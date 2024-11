Госдеп настоял на выдаче США членов ХАМАС, если они находятся в Турции

Мэттью Миллер рассказал о реакции США на отказ Катара быть посредником в переговорах между ХАМАС и Израилем.

В американском внешнеполитическое ведомстве настаивают на выдаче членов радикального движения ХАМАС в том случае, если они действительно в настоящее время находятся на территории Турции. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. иностранный чиновник указал СМИ на то, администрация в Белом доме обвиняет боевиков с Ближнего Востока как в убийстве американских граждан, так и захвате заложников.

Я видел сообщения о том, что часть руководства ХАМАС, которая была в Дохе, теперь переехала в Турцию, - сказал он. - Мы не считаем, что лидеры жестокой террористической организации должны жить комфортно где-либо, <...> часть этих лиц длительное время обвиняются США [в совершении различных преступлений]. Мы считаем, что они должны быть переданы США. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 18 ноября иностранная газета The Times of Israel сообщила со ссылкой на арабского дипломата о том, что высокопоставленные представители ХАМАС на прошлой неделе выехали с территории Катара в Турцию. Это произошло после того, как власти в Дохе объявилаио приостановке собственного посредничества на переговорах по Сектору Газа. В свою очередь британское издание Financial Times указало читателям на то, Катар под давлением Вашингтона попросил руководство ХАМАС покинуть страну, так как движение неоднократно отвергало предложения местных посредников об освобождении израильских заложников в рамках переговорной деятельности о режисе прекращении огня в палестинском анклаве.

Фото и видео: YouTube / Defense Now