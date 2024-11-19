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Госдеп не подтвердил, что США разрешили наносить удары ракетами ATACMS вглубь РФ

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Мэттью Миллер не стал говорить об изменениях политики США в отношении украинского кризиса.

Американское внешнеполитическое ведомство не подтвердило, но и не опровергло информацию о том, что вашингтонская администрация при президенте Джо Байдене разрешила Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь российской территории  с тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

Я не буду говорить о каких-либо изменениях политики или подтверждать их.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил прессе о том, что позиция Москвы насчет ударов американскими ракетами вглубь российской территории была четко и недвусмысленно сформулирована Кремлем еще в сентябре 2024 года. Как отметил чиновник, данное решение со стороны Вашингтона означает "качественно новый виток эскалации" в региональном противостоянии между Киевом и Москвой.

Госдеп: США поддержали бы решение Зеленского начать переговоры с РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: госдеп, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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