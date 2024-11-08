Мэттью Миллер оценил намерение Трампа быстро разрешить украинский кризис.

Американсуое внешнеполитическое ведомство поддержала бы Владимира Зеленского, если бы он решил начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал вопрос СМИ о том, готовы ли власти страны поддержать возможное мирное урегулирование украинского кризиса в том случае, если об этом захотят договориться Киев и Москва.

Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер также отметил, что Дональд Трамп, являющийся сейчас избранным президентом США, во время предвыборной гонки упоминал о готовности быстро добиться решения кризисной ситуации.

Госдеп утверждает, что в Курскую область перебросили 10 тыс. военных КНДР.

Фото и видео: YouTube / Defense Now