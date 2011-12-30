Госдеп утверждает, что в Курскую область перебросили 10 тыс. военных КНДР

Мэттью Миллер оценил сообщения СМИ о нахождении северокорейских военных в РФ.

В американском внешнеполитическом ведомстве утверждаюn, что на территории Курской области размещены 10 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат прокомментировал высказывания в западных СМИ о размещении войск КНДР в РФ, а также целях подобного развертывания сил.

Мы теперь считаем, что 10 тыс. добрались до Курска, могут вступить в боевые действия в ближайшие дни. Они, вероятно, вступят в боевые действия против украинских сил. А если это произойдет, они станут законными военными целями. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер уточнил, что находится в курсе публикаций об участии военнослужащих из Пхеньяна в боевых действиях на стороне Москвы, однако пока что не способен подтвердить их достоверность. Дополнительно эксперт не стал реагировать на опубликованные Южной Кореей "спутниковые снимки", которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now