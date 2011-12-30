Госдеп назвал невозможными поставки гуманитарной помощи в Газу без участия БАПОР

Мэттью Миллер указал на недовольство США постановлением Израиля.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что доставка гуманитарной помощи в сектор Газа в достаточных объемах невозможна без участия Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат добавил, что у Белого дома серьезную обеспокоенность вызывает принятие еврейским государством закона о БАПОР. В США выступают за отмену документа Израилем, в котором страна объявляет о прекращении сотрудничества с БАПОР.

В настоящий момент других способов доставлять достаточные объемы помощи нет. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе заметили, что также чиновники из США испытывают обеспокоенность в связи с участившимися случаями насилия со стороны "экстремистски настроенных поселенцев из Израиля в отношении мирного палестинского населения, расположенного на Западном берегу реки Иордан.

В США заявили о несогласии с позицией других стран по Кубе.

Фото и видео: YouTube / Defense Now