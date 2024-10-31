В США заявили о несогласии с позицией других стран по Кубе

Мэттью Миллер оценил принятие в ГА ООН резолюции с просьбой к Вашингтону.

Американскому внешнеполитическому ведомству известна позиция других стран, призывающих снять санкционное давление в отношении Кубы, однако Вашингтон с ними не соглашается. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат прокомментировал принятие в Генеральной Ассамблеи ООН резолюции с призывом к США отменить рестрикции в отношении указанной республики.

Это было предсказуемое голосование, соответствующее тому, как это происходило в прошлом. Я осведомлен о том, как в ООН уже давно голосуют по этому вопросу. Думаю, нам вполне понятно мнение других стран, мы с ним не соглашаемся. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что ГА ООН ранее в очередной раз приняла резолюцию с призывом к США отменить экономические, коммерческие и финансовые ограничения и запреты против Кубы. Документ поддержали 187 стран, включая Россию. "Против" проголосовали США и Израиль. Молдавия воздержалась от принятия решения. Резолюции, принятые ГА, носят только рекомендательный характер и не являются обязательными, в отличие от решений Совета Безопасности при Всемирной организации.

В США заявили, что дают помощь Киеву для продолжительного содействия.

Фото и видео: YouTube / Defense Now