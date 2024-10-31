Мэттью Миллер прокомментировал слова главы Украины о получении только 10 процентов помощи, обещанной США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене распределяет военную помощь Вооруженным силам Украины так, чтобы содействие со стороны Вашингтона можно было оказывать местной армии в течение продолжительного времени. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат прокомментировал слова лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что власти в США предоставили Украине лишь 10% пакета помощи, выделенного в апреле.

Я не буду говорить об этих процентах. Я бы направил к моим коллегам в Пентагоне, которые отвечают за выделение помощи, чтобы они говорили о конкретных числах относительно того, что было доставлено. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Сотрудник внешнеполитического ведомства США рекомендовал обратить внимание СМИ на то, как США "структурировали предоставляемую помощь", а также на то, что власти страны совсем недавно одобрили значительные должностные полномочия по выделению поддержки для ВСУ.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now