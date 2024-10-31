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США провели переговоры с КНР по поводу слухов о войсках КНДР в РФ

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Мэттью Миллер оценил слухи о размещении солдат из Северной Кореи в РФ.

В американском внешнеполитическом ведомстве обсуждали напрямую с Китаем слухи об отправке и подготовке в России войск из Северной Кореи. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат оценил "молчание" Пекина по поводу утверждений о нахождении военнослужащих КНДР на российской земле. Пресса задала вопрос спикеру о том, ведется ли речь о консультациях с китайским посольством в Вашингтоне. Миллер пояснил, что говорит об обстоятельном разговоре с правительством КНР, но не может привести подробности.

Мы напрямую общались с официальными представителями правительства Китая, чтобы дать понять, что, по нашему мнению, это должно вызывать беспокойство Китая, а также других стран региона, но что касается их реакции, то я позволю им говорить за себя.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер в очередной раз заявил, что слухи о войсках КНДР в РФ для Вашингтона  "являются предметом серьезной обеспокоенности".

В Госдепе призвали Зурабишвили предоставить данные о подтасовке выборов.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: госдеп, китай, кндр, мэттью миллер, северная корея
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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