Митрополит Варсонофий попросил губернатора Петербурга отсрочить коммунальные платежи для храмов

Город пообещал по возможности помочь церкви.

Митрополит Варсонофий попросил губернатора Петербурга об отсрочке выплат за коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Александр Беглов провел телефонный разговор с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. Градоначальник поручил главам районных администраций проработать вопрос по отсрочке платежей для храмов основных конфессий. Также губернатор попросил представителей бизнеса по возможности помогать религиозным организациям.

Напомним, ранее митрополит принял решение провести Пасхальное богослужение без прихожан. Меры были продлены до 28 апреля – праздника Радоницы.

Фото: Станислав Марченко / mitropolia.spb.ru