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Богослужения в храмах Петербурга из-за коронавируса пройдут без горожан
Сегодня, 13:19
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d_s_sarkisov

Богослужения в храмах Петербурга из-за коронавируса пройдут без горожан

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Об этом сообщил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Как сообщили в Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви, с 13 апреля устанавливается новый порядок совершения богослужений в храмах епархии в период пандемии коронавируса. В обращении Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия сказано, что Русская православная церковь во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом усердно молятся о том, чтобы "Господь помог пережить это испытание и выйти из него духовно обновленными".

Но так как в Петербурге нет возможности соблюдать в полной мере санитарные нормы, было принято решение изменить отменить посещение храмов жителями города.

"Учитывая эти обстоятельства, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в период с 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан. В них могут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие трансляции" - сообщается в заявлении Митрополита.

Ранее мы писали о том, что неизвестный мужчина пытался поджечь церковь евангельских христиан-баптистов в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: богослужение, храмы петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 13:49

Услышал Господь мое слезное состояние ...

Послушание Святейшего, да такое не простое для него...-

куда ещё важнейшего ...

А когда молишься ( по онлайн)и зришь православных...- ох как враг одолевает размышления...:" Верно ли твое "сидение дома"...

Как непросто душе без Дома Творца ..., покаяния и причастия...

но... Нам принимать волю Божию 

укрепляясь в вере и уповании

Его Единого во веки.

простите

татиана , град Петра 

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