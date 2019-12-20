Богослужения в храмах Петербурга из-за коронавируса пройдут без горожан

Как сообщили в Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви, с 13 апреля устанавливается новый порядок совершения богослужений в храмах епархии в период пандемии коронавируса. В обращении Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия сказано, что Русская православная церковь во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом усердно молятся о том, чтобы "Господь помог пережить это испытание и выйти из него духовно обновленными".
Но так как в Петербурге нет возможности соблюдать в полной мере санитарные нормы, было принято решение изменить отменить посещение храмов жителями города.
"Учитывая эти обстоятельства, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в период с 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан. В них могут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие трансляции" - сообщается в заявлении Митрополита.
Ранее мы писали о том, что неизвестный мужчина пытался поджечь церковь евангельских христиан-баптистов в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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Услышал Господь мое слезное состояние ...
Послушание Святейшего, да такое не простое для него...-
куда ещё важнейшего ...
А когда молишься ( по онлайн)и зришь православных...- ох как враг одолевает размышления...:" Верно ли твое "сидение дома"...
Как непросто душе без Дома Творца ..., покаяния и причастия...
но... Нам принимать волю Божию
укрепляясь в вере и уповании
Его Единого во веки.
простите
татиана , град Петра