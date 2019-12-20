Богослужения в храмах Петербурга из-за коронавируса пройдут без горожан

Об этом сообщил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Как сообщили в Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви, с 13 апреля устанавливается новый порядок совершения богослужений в храмах епархии в период пандемии коронавируса. В обращении Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия сказано, что Русская православная церковь во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом усердно молятся о том, чтобы "Господь помог пережить это испытание и выйти из него духовно обновленными".

Но так как в Петербурге нет возможности соблюдать в полной мере санитарные нормы, было принято решение изменить отменить посещение храмов жителями города.

"Учитывая эти обстоятельства, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в период с 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан. В них могут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие трансляции" - сообщается в заявлении Митрополита.

Ранее мы писали о том, что неизвестный мужчина пытался поджечь церковь евангельских христиан-баптистов в Петербурге.

Фото: Piter.tv