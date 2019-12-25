Неизвестный пытался поджечь церковь евангельских христиан-баптистов в Петербурге

Мужчина бросил в окно подожженную связку из аэрозольных баллонов и емкостью с горючей жидкостью.

В среду, 8 апреля, в полицию Петербурга обратился 62-летний сторож Санкт-Петербургской церкви евангельских христиан-баптистов на улице Большой Озерной, 27. Мужчина рассказал о попытке поджога указанного религиозного заведения. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, около 04:52 утра 8 апреля неизвестный пытался забросить в окно церкви подожженную связку из аэрозольных баллонов и емкостью с горючей жидкостью. В результате одно из церковных окон оказалось разбито. Однако полыхающая смесь так и не попала внутрь здания - она упала на улицу и сгорела.

На фасаде здания церкви установлена видеокамера. Видеозапись была изъята. Приметы преступника: рост около 170 см, был одет в одежду темного цвета, лицо закрыто шарфом.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Википедия