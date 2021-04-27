Патриарх Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы

Богослужение в честь престольного праздника Троице-Сергиевой лавры началось утром 23 июня.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал богослужение в день Святой Троицы. Об этом сообщает "РИА Новости".

Богослужение в честь престольного праздника Троице-Сергиевой лавры началось утром 23 июня. Оно проходит на помосте у стен Успенского собора лавры. Также сообщается, что на внутренней площади монастыря собрались более тысячи верующих. Перед богослужением патриарх помолился перед "Троицей" Рублева и поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского.

Ранее мы сообщали, что икону "Троица" установили в Троицком соборе на ее историческом месте.

Видео: Telegram / РИА Новости