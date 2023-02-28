Развожаев рассказал о праздничном богослужении в "Новом Херсонесе" на Новый год

Глава Севастополя напомнил о новогоднем богослужении с последующей постной трапезой.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью телеканалу "Россия 24" объяснил, что на территории местного храма-парка в предстоящие рождественские и новогодние празднества состоится торжественное богослужение. Речь идет о работе комплекса "Новый Херсонес". Глава города отметил, что сложно переоценить событие такого масштаба. После богослужения в соборном храме Херсонесского монастыря в ночь с 31 декабря на 1 января прихожанам бесплатно будет предложена постная трапеза.

Масштаб его уже совершенно очевиден, и "Новый Херсонес" только будет набирать силу, известность. Я уверен, что из разных регионов нашей страны люди будут стремиться в это место силы. Очень будет интересно, я уверен, что многие придут с семьями. Михаил Развожаев, глава города

Ранее Российский президент Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в создание "Нового Херсонеса".

Часть пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь могут перевезти в Москву.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ